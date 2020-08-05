Милли Меджлис проведет сегодня заседание

В повестку дня заседания включены 6 вопросов

Сегодня состоится первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 6 вопросов.

Это законопроекты о внесении изменений в следующие законы:

- "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" (первое чтение);

- "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год " (первое чтение);

- "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение);

- "О занятости" (первое чтение);

- "О страховании от безработицы" (первое чтение);

- "Об административных правонарушениях" (первое чтение).