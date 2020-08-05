Милли Меджлис проведет сегодня заседание

Сегодня состоится первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 6 вопросов.
Это законопроекты о внесении изменений в следующие законы:
- "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" (первое чтение);
- "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год " (первое чтение);
- "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение);
- "О занятости" (первое чтение);
- "О страховании от безработицы" (первое чтение);
- "Об административных правонарушениях" (первое чтение).