Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 10 апреля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на парламент.

На заседании депутаты планируют рассмотреть ряд документов, включая законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений", о внесении изменений в закон "О культуре" (третье чтение), "Об образовании" (третье чтение) и др.

Кроме того, в повестку включены поправки в Трудовой, Уголовный и Кодекс об административных проступках.