О нас
Аудио новости

Милли Меджлис принял законопроект о порядке использования названия города Шуша

Милли Меджлис принял законопроект о порядке использования названия города Шуша Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о порядке использования названия города Шуша.
Милли Меджлис
13 мая 2022 г. 12:04
Милли Меджлис принял законопроект о порядке использования названия города Шуша

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о порядке использования названия города Шуша.

Как сообщает Report, депутаты обсудили в третьем чтении поправки к закону "О культурной столице Азербайджана - Шуше", в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана, изменения в законы "О предпринимательстве", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе".

Согласно изменению, использование слова "Шуша" допускается только с согласия органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти, в наименованиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа; в названиях наград и премий; в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров; в коммерческих и рекламных целях; на товарных знаках и географических указателях.

Депутаты проголосовали за проект поправок (третье чтение).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Şuşa adından istifadə ilə bağlı layihəni qəbul edib

Экслюзивные новости

Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi