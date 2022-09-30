Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях"

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях" в связи с выплаченными больше положенного трудовыми пенсиями.

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях" в связи с выплаченными больше положенного трудовыми пенсиями.

Как сообщает Report, предлагается внести новую статью в закон "О трудовых пенсиях", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В закон предлагается новая статья, согласно которой сумма уже выплаченной трудовой пенсии и доплат к трудовой пенсии взыскивается с трудового пенсионера только в следующих случаях:

1. когда завышенный размер трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии установлен путем подкупа, угроз или обмана;

2. когда установление завышенного размера трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии возможно путем представления документов, отражающих заведомо искаженную информацию;

3. если пенсионер знает, что административное действие является незаконным, или если он не знает об этом в результате беспечности.

Согласно новой статье, в соответствии со статьями 39.1 и 39.1-1 этого закона, за исключением случаев, когда переплаченная трудовая пенсия или надбавка к трудовой пенсии удерживается у пенсионера, в остальных случаях, то есть в случае грубой неосторожности или умысла должностного лица сумма переплаченной трудовой пенсии или надбавки к трудовой пенсии будет удерживаться у этого должностного лица по его согласию, а при отсутствии согласия в судебном порядке.