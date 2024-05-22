В Азербайджане могут изменить порядок расчета надбавок к пенсиям бывших членов ЦИК и омбудсменов

В Азербайджане могут изменить порядок расчета надбавок к трудовым пенсиям бывших членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и омбудсменов за стаж службы.

В Азербайджане могут изменить порядок расчета надбавок к трудовым пенсиям бывших членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и омбудсменов за стаж службы.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к закону "О трудовых пенсиях".

Согласно документу, в методе расчета размера пенсий для членов ЦИК и омбудсмена Азербайджана есть неясности.

Например, при выходе на пенсию после истечения срока полномочий, или при наличии I группы инвалидности (81-100% нарушений функций организма), трудовая пенсия по возрасту начисляется в размере 80% месячного заработка действующих членов ЦИК и омбудсмена.

Однако при расчете надбавок к пенсиям за стаж службы, в законодательстве не указано, на основе каких данных берется в расчет средняя заработная плата действующих членов ЦИК и омбудсмена.

Кроме того, размер заработной платы членов ЦИК не всегда фиксированный, например начисляются различные премии при проведении выборов в стране.

В целях устранения этих и прочих несоответствий, согласно поправкам, надбавки к трудовой пенсии за стаж лиц, указанных в статьях 20.1.1, 20.1.3, 20.1.6 и 20.1.16 Закона, предлагается определять соотношением суммы их среднемесячной заработной платы, должностного оклада, фактически полученного ими за последние 12 месяцев, и всех выплат по обязательному государственному социальному страхованию к числу 12. Таким образом, при определении надбавки будет применяться единый подход к расчету среднемесячной заработной платы этой категории госслужащих.