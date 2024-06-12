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В Азербайджане введут новые штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения

В Азербайджане введут новые штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения В Азербайджане увеличиваются штрафы за управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения.
Милли Меджлис
12 июня 2024 г. 11:40
В Азербайджане введут новые штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения

В Азербайджане увеличиваются штрафы за управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно предложенному изменению, сумма штрафа увеличивается со 100 до 200 манатов.

Сумма штрафа за повторное совершение правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а также управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, увеличивается с 300 до 400 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sürücülük vəsiqəsi olmadan maşın sürənlər 200 manat cərimələnəcək

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