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В Азербайджане расширяются права семей шехидов

В Азербайджане расширяются права семей шехидов В Азербайджане расширяются права семей шехидов.
Милли Меджлис
13 июня 2024 г. 10:38
В Азербайджане расширяются права семей шехидов

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев, представляя на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике проект поправок в закон "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов".

По его словам, в случае смерти члена семьи шехида, который был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, очередь на получение жилья будет сохранена за членами его семьи.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhid ailələrinin hüquqları artırılır

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