В Азербайджане расширяются права семей шехидов

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев, представляя на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике проект поправок в закон "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов".

По его словам, в случае смерти члена семьи шехида, который был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, очередь на получение жилья будет сохранена за членами его семьи.