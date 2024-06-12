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В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет

В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет.
Милли Меджлис
12 июня 2024 г. 11:12
В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет

В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О дорожном движении".

Согласно поправкам, в список с правом управления транспортными средствами на дорогах на территории Азербайджана с 14 лет, помимо велосипедов, добавляется небольшое электрическое транспортное средство.

Отметим, что небольшое электрическое транспортное средство – это личное передвижное транспортное средство, оснащенное электродвигателем мощностью не более 1 кВт, предназначенное для перевозки одного человека и отвечающее ряду критерий (например, максимальная масса без водителя - 55 кг, высота - до 1,40 м, длина - до 2 м и др.)

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 14 yaşdan yuxarı şəxslərə kiçik elektrik nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə icazə veriləcək

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