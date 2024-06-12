В Азербайджане за парковку на служебных стоянках будет взиматься штраф в размере 40 манатов

В Азербайджане водителей, паркующих автомобили на служебных стоянках, будут штрафовать.

В Азербайджане водителей, паркующих автомобили на служебных стоянках, будут штрафовать.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за парковку транспортных средств на служебных стоянках, за исключением транспортных средств, находящихся в пользовании государственных органов (учреждений) и принадлежащих работникам государственных органов (учреждений) в связи со служебной необходимостью, будет взиматься штраф в размере 40 манатов.