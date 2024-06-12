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В Азербайджане за парковку на служебных стоянках будет взиматься штраф в размере 40 манатов

В Азербайджане за парковку на служебных стоянках будет взиматься штраф в размере 40 манатов В Азербайджане водителей, паркующих автомобили на служебных стоянках, будут штрафовать.
Милли Меджлис
12 июня 2024 г. 11:55
В Азербайджане за парковку на служебных стоянках будет взиматься штраф в размере 40 манатов

В Азербайджане водителей, паркующих автомобили на служебных стоянках, будут штрафовать.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за парковку транспортных средств на служебных стоянках, за исключением транспортных средств, находящихся в пользовании государственных органов (учреждений) и принадлежащих работникам государственных органов (учреждений) в связи со служебной необходимостью, будет взиматься штраф в размере 40 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Xidməti parklanma yerlərində maşın saxlayanlar 40 manat cərimə olunacaq

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