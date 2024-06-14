Милли Меджлис утвердил законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как передает Report, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили представил детали законопроекта.

Затем по документу выступили депутаты. После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в III чтении.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), план по доходам выполнен на 105%.

Расходы государственного бюджета в 2023 году составили 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%), прогноз выполнен на 99,5%.

Дефицит государственного бюджета на 2023 год составил 883,7 млн манатов, или 0,7% ВВП.