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Милли Меджлис утвердил законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год

Милли Меджлис утвердил законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".
Милли Меджлис
14 июня 2024 г. 10:47
Милли Меджлис утвердил законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как передает Report, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили представил детали законопроекта.

Затем по документу выступили депутаты. После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в III чтении.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), план по доходам выполнен на 105%.

Расходы государственного бюджета в 2023 году составили 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%), прогноз выполнен на 99,5%.

Дефицит государственного бюджета на 2023 год составил 883,7 млн манатов, или 0,7% ВВП.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrasını qəbul edib

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