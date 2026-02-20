Милли Меджлис принял в первом чтении изменения по службе СДВС для женщин

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял законопроект, предусматривающий сокращение срока первоначального контракта для женщин-военнослужащих, проходящих военную службу сверх установленного срока (СДВС), с 3 лет до 6 месяцев.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "Об утверждении положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечается, что основной целью законопроекта является более эффективная организация процесса адаптации женщин, принимаемых на военную службу сверх установленного срока, а также устранение существующих практических трудностей в этой сфере.

Ожидается, что данное изменение позволит повысить уровень адаптации женщин к военной службе, сократить текучесть кадров и повысить эффективность организации военной службы.