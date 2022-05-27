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Милли Меджлис принял в I чтении изменения в закон "О страховании военнослужащих"

Милли Меджлис принял в I чтении изменения в закон "О страховании военнослужащих" В Азербайджане устанавливается порядок ведения персонифицированного учета военнослужащих в системе социального страхования.
Милли Меджлис
27 мая 2022 г. 13:23
Милли Меджлис принял в I чтении изменения в закон О страховании военнослужащих

В Азербайджане устанавливается порядок ведения персонифицированного учета военнослужащих в системе социального страхования.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон ”О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Ведение персонифицированного учета военнослужащих и других работников и лиц, в отношении которых в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной тайне” предусмотрена конфиденциальность информации, с учетом особенностей прохождения службы, страховщиком предлагается запрашивать у страхователя соответствующую информацию на бумажных носителях.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis hərbçilərin sığortası ilə bağlı qanuna dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

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