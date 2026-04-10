Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

    • 10 апреля, 2026
    • 13:33
    Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за террористическую деятельность.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Уголовный кодекс и закон "О борьбе с терроризмом" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Согласно документу, в Уголовный кодекс вводится новая статья 214-4, предусматривающая уголовную ответственность за создание террористической организации или руководство ею - от 10 до 14 лет лишения свободы. За участие в такой организации или членство в ней предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

    При этом предусмотрена возможность освобождения от ответственности: если лицо своевременно уведомит органы власти или иным образом поможет предотвратить преступления и выявить причастных, и в его действиях не будет состава другого преступления.

    Также вносятся изменения в статьи, касающиеся финансирования терроризма и публичных призывов к нему, а также в профильный закон.

    Кроме того, обновляется статья 282 УК (диверсия): в нее включены новые объекты, такие как критическая информационная инфраструктура, энергетика, транспорт и телекоммуникации. Отдельно отмечается, что к способам совершения диверсий теперь будут относиться и использование технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

    Законопроект также расширяет перечень отягчающих обстоятельств, включая совершение преступлений организованной группой, в условиях чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядков, а также с использованием служебного положения или с причинением тяжких последствий.

    Милли Меджлис Законопроект Искусственный интеллект Уголовный кодекс Террористическая деятельность
    Azərbaycanda terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar ilk oxunuşda qəbul edilib
    Azerbaijan's parliament passes tougher terrorism penalties in first reading

    14:00

    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из бюджет

    13:51

    ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля

    13:49

    В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

    13:39

    Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    13:38

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    13:37

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    13:36

    В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

    13:35

    В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

    13:33

    Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

