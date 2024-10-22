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Милли Меджлис принял новые правила приема на службу в таможенные органы

Милли Меджлис принял новые правила приема на службу в таможенные органы Устанавливаются новые правила приема на службу в таможенные органы.
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 16:35
Милли Меджлис принял новые правила приема на службу в таможенные органы

Устанавливаются новые правила приема на службу в таможенные органы.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах".

Согласно законопроекту, при приеме на службу в таможенные органы испытательный срок не устанавливается для лиц, назначаемых на руководящие должности и имеющих ученую степень. Эти лица будут приняты на постоянную службу в таможенные органы с назначением на соответствующую должность.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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