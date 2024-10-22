Милли Меджлис принял новые правила приема на службу в таможенные органы

Устанавливаются новые правила приема на службу в таможенные органы.

Устанавливаются новые правила приема на службу в таможенные органы.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах".

Согласно законопроекту, при приеме на службу в таможенные органы испытательный срок не устанавливается для лиц, назначаемых на руководящие должности и имеющих ученую степень. Эти лица будут приняты на постоянную службу в таможенные органы с назначением на соответствующую должность.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.