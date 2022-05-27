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Милли Меджлис принял изменения в закон о защите информации

Милли Меджлис принял изменения в закон о защите информации В законодательство Азербайджана добавляется понятие "критическая информационная инфраструктура".
Милли Меджлис
27 мая 2022 г. 12:02
Милли Меджлис принял изменения в закон о защите информации

В законодательство Азербайджана добавляется понятие "критическая информационная инфраструктура".

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации", который был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, в закон добавляется новая глава. Проект определяет правовую основу критической информационной инфраструктуры, ее объект и субъект, прочие понятия, уполномоченный орган в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также порядок обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование в III чтении.

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