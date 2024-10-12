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Милли Меджлис осудил резолюцию парламента Нидерландов против Азербайджана

Милли Меджлис осудил резолюцию парламента Нидерландов против Азербайджана 14^48 Милли Меджлис решительно отвергает и осуждает две резолюции, принятые Палатой представителей парламента Нидерландов, как предвзятые политические акты, необоснованно нацеленные на Азербайджан и искажающие реальную ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Милли Меджлис
12 октября 2024 г. 15:23
Милли Меджлис осудил резолюцию парламента Нидерландов против Азербайджана

Милли Меджлис решительно отвергает и осуждает две резолюции, принятые Палатой представителей парламента Нидерландов, как предвзятые политические акты, необоснованно нацеленные против Азербайджана и искажающие реальную ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Об этом сообщили Report в Милли Меджлисе.

"Эти резолюции, основанные на ложной информации, не способствуют миру, стабильности и конструктивному диалогу, а, наоборот, носят необъективный и односторонний характер, игнорируя факты, нормы и принципы международного права.

Требование освобождения лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории Азербайджана, включая терроризм, сепаратизм, умышленное убийство и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, якобы являющихся видом "армянскими военнопленными" не что иное, как открытое неуважение принципа верховенства закона. Это подрывает усилия по искоренению терроризма и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления против мира и человечности.

Выдвижение ложных обвинений о якобы разграблении армянского культурного наследия является частью и продолжением кампании по игнорированию и сокрытию фактов разрушения и присвоения культурных, религиозных и исторических ценностей нашего народа в период 30-летней оккупации азербайджанских земель со стороны Армении. Очередная несправедливая политическая акция Палаты представителей парламента Нидерландов против Азербайджана, которая закрывает глаза на систематическое уничтожение азербайджанского культурного наследия, вызывает сожаление",- говорится в заявлении.

Милли Меджлис призывает нидерландских парламентариев, а также высокопоставленных должностных лиц этой страны прекратить действия, препятствующие усилиям по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и сотрудничество со всеми государствами, включая Нидерланды, но такой диалог и сотрудничество должны основываться на взаимном уважении и добросовестном признании фактов", - говорится в документе.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament condemns Dutch resolution against country
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Niderlandın Azərbaycana qarşı qətnaməsini pisləyib

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