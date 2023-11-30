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Милли Меджлис осудил отчеты Комитета по международным отношениям Европарламента

Милли Меджлис осудил отчеты Комитета по международным отношениям Европарламента Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям распространил заявление в связи с годовыми отчетами, принятыми Комитетом по международным отношениям Европарламента 29 ноября 2023 года.
Милли Меджлис
30 ноября 2023 г. 19:51
Милли Меджлис осудил отчеты Комитета по международным отношениям Европарламента

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям распространил заявление в связи с годовыми отчетами, принятыми Комитетом по международным отношениям Европарламента 29 ноября 2023 года.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что комитет Милли Меджлиса решительно осуждает неэтичные, нелепые и предвзятые заявления в адрес Азербайджана, отраженные в данных отчетах, которые в том числе противоречат международному праву, и направлены против суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"В принятых документах восстановление Азербайджаном в ходе антитеррористических мероприятий своего суверенитета в Карабахском регионе, который является международно признанной территорией, называется военной агрессией, а также содержится призыв к введению санкций против Азербайджана, который якобы нарушил международные нормы", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что своими безответственными действиями европейские депутаты создают препятствия мирному процессу, основанному на новых реалиях в регионе.

"Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса заявляет, что подготовленные Комитетом по международным отношениям Европарламента бумажки не имеют никакой юридической силы, и требует немедленного прекращения анти-азербайджанской деятельности", - говорится в заявлении.

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