Милли Меджлис осудил доклад Европарламента

Милли Меджлис Азербайджана осудил доклад Европейского парламента "О реализации общей политики безопасности и обороны", принятый 28 февраля.

Милли Меджлис Азербайджана осудил доклад Европейского парламента "О реализации общей политики безопасности и обороны", принятый 28 февраля.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В парламенте заявили, что доклад содержит предвзятые, односторонние и пренебрежительные с точки зрения международного права и справедливости заявления.

Ряд пунктов из доклада совпадает с официальными заявлениями Армении, что говорит о подготовке документа под влиянием и диктатом армянского лобби, говорится в заявлении.

Было отмечено, что доклад Европарламента не только искажает нынешние реалии в регионе Южного Кавказа, но и носит опасный характер с точки зрения происходящих процессов.

"Принятие данного доклада в то время, когда в Германии идут мирные переговоры, и содержащиеся в нем абсурдные утверждения вызывают серьезные вопросы: Действительно ли Европа заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе? Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана менее важны, чем суверенитет и территориальная целостность Армении для европейских парламентариев, призывающих к введению санкций против Азербайджана?

Содержащиеся в докладе суждения о необходимости вооружения Армении четко отражают намерение обострить ситуацию в регионе и помешать мирному урегулированию", - говорится в заявлении азербайджанского парламента.