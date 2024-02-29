О нас

Милли Меджлис осудил доклад Европарламента

Милли Меджлис осудил доклад Европарламента Милли Меджлис Азербайджана осудил доклад Европейского парламента "О реализации общей политики безопасности и обороны", принятый 28 февраля.
Милли Меджлис
29 февраля 2024 г. 15:39
Милли Меджлис осудил доклад Европарламента

Милли Меджлис Азербайджана осудил доклад Европейского парламента "О реализации общей политики безопасности и обороны", принятый 28 февраля.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В парламенте заявили, что доклад содержит предвзятые, односторонние и пренебрежительные с точки зрения международного права и справедливости заявления.

Ряд пунктов из доклада совпадает с официальными заявлениями Армении, что говорит о подготовке документа под влиянием и диктатом армянского лобби, говорится в заявлении.

Было отмечено, что доклад Европарламента не только искажает нынешние реалии в регионе Южного Кавказа, но и носит опасный характер с точки зрения происходящих процессов.

"Принятие данного доклада в то время, когда в Германии идут мирные переговоры, и содержащиеся в нем абсурдные утверждения вызывают серьезные вопросы: Действительно ли Европа заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе? Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана менее важны, чем суверенитет и территориальная целостность Армении для европейских парламентариев, призывающих к введению санкций против Азербайджана?

Содержащиеся в докладе суждения о необходимости вооружения Армении четко отражают намерение обострить ситуацию в регионе и помешать мирному урегулированию", - говорится в заявлении азербайджанского парламента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Avropa Parlamentinin illik hesabatını pisləyib

Другие новости из категории

Омбудсмен выступит в Милли Меджлисе с ежегодным докладом
Омбудсмен выступит в Милли Меджлисе с ежегодным докладом
29 февраля 2024 г. 10:06
Доклад омбудсмена за 2023 год обсудят в Милли Меджлисе завтра
Доклад омбудсмена за 2023 год обсудят в Милли Меджлисе завтра
28 февраля 2024 г. 16:18
Милли Меджлис рассмотрит проект закона об объединении, разделении и упразднении муниципалитетов
Милли Меджлис рассмотрит проект закона об объединении, разделении и упразднении муниципалитетов
27 февраля 2024 г. 11:35
В Милли Меджлисе пройдут слушания по водному хозяйству страны
В Милли Меджлисе пройдут слушания по водному хозяйству страны
26 февраля 2024 г. 15:21
Айдын Джафаров: Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно
Айдын Джафаров: Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно
25 февраля 2024 г. 17:00
Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар
ФотоСахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар
23 февраля 2024 г. 22:03
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Депутат предложила увеличить штраф за ложный вызов скорой помощи
Депутат предложила увеличить штраф за ложный вызов скорой помощи
23 февраля 2024 г. 13:16
Милли Меджлис рассмотрит законопроект об объединении муниципалитетов малонаселенных сел
Милли Меджлис рассмотрит законопроект об объединении муниципалитетов малонаселенных сел
23 февраля 2024 г. 12:58
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов
23 февраля 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi