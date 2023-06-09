Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана (ЦБА) экономическую независимость.

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана (ЦБА) экономическую независимость.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, ЦБА обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, ЦБА не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам ЦБА.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.