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Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку

Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана (ЦБА) экономическую независимость.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 13:22
Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект о предоставлении экономической независимости Центральному банку

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана (ЦБА) экономическую независимость.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, ЦБА обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, ЦБА не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам ЦБА.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Mərkəzi Banka iqtisadi müstəqilliyin verilməsinə dair layihəni I oxunuşda təsdiqləyib

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