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Милли Меджлис одобрил упразднение двух районов в Азербайджане

Милли Меджлис одобрил упразднение двух районов в Азербайджане Милли Меджлис принял проект по упразднению Низаминского и Кяпязского районов города Гянджи.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 13:08
Милли Меджлис одобрил упразднение двух районов в Азербайджане

Милли Меджлис принял проект по упразднению Низаминского и Кяпязского районов города Гянджи.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента в очередном чтении был обсужден законопроект о внесении частичных поправок в административно-территориальное деление города Гянджи.

В проекте предлагается упразднить Низаминский и Кяпязский районы Гянджи. Поправкой административно-территориальные округа Низаминского и Кяпязского районов передаются в ведомство Исполнительной власти города Гянджи.

После обсуждений проект поправок был принят путем голосования в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanda iki rayonun ləğv edilməsinə razılıq verib

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