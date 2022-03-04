Милли Меджлис одобрил упразднение двух районов в Азербайджане

Милли Меджлис принял проект по упразднению Низаминского и Кяпязского районов города Гянджи.
Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента в очередном чтении был обсужден законопроект о внесении частичных поправок в административно-территориальное деление города Гянджи.
В проекте предлагается упразднить Низаминский и Кяпязский районы Гянджи. Поправкой административно-территориальные округа Низаминского и Кяпязского районов передаются в ведомство Исполнительной власти города Гянджи.
После обсуждений проект поправок был принят путем голосования в третьем чтении.