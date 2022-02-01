Милли Меджлис одобрил приостановку проверок в предпринимательской деятельности еще на год

Милли Меджлис принял законопроект о приостановлении проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане еще на один год.

Милли Меджлис принял законопроект о приостановлении проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане еще на один год.

Как сообщает Report, проект поправок к закону "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно действующему закону, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства истек 1 января этого года.

Поправка предусматривает продление этого срока до 1 января 2023 года. В этот период могут проводиться только налоговые проверки и проверки в ряде случаев при появлении угрозы жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства. Перечень этих случаев определяется соответствующим органом исполнительной власти. Положения закона не распространяются на проверки, проводимые Генеральной прокуратурой в связи с расследованием коррупционных преступлений. Предприниматель может подать жалобу в соответствующий орган исполнительной власти, прокуратуру, а также в административном и судебном порядке на проверки, проведенные с нарушением требований настоящего закона.