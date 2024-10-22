Милли Меджлис одобрил отнесение саперных машин к категории транспортных средств оперативного назначения

Милли Меджлис одобрил в первом чтении отнесение специальных транспортных средств, задействованных в операциях по разминированию, к категории транспортных средств оперативного назначения.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении отнесение специальных транспортных средств, задействованных в операциях по разминированию, к категории транспортных средств оперативного назначения.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, специальные транспортные средства, применяемые уполномоченным органом для выполнения срочных и неотложных мер в ходе операций по разминированию, а также для транспортировки взрывчатых веществ, будут считаться оперативными.