Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

Парламент Азербайджана принял в последнем чтении законопроект о поддержке семей погибших саперов.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечено, что законопроект подготовлен с целью улучшения социального обеспечения членов семей погибших при выполнении работ по разминированию рабочих и повышения уровня государственной поддержки для них.

Поправки предусматривают оплату за счет государственного бюджета обучения детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях страны независимо от формы собственности (за исключением дополнительного образования).

Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.

Законопроект направлен на улучшение социального положения семей саперов и усиление государственной поддержки.

Нормы, вступающие в силу с 15 сентября 2026 года, распространяются также на детей (до 23 лет) саперов, погибших или скончавшихся от полученных ранений до вступления закона в силу.

Законопроект принят в третьем чтении.