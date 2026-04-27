    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Парламент Азербайджана принял в последнем чтении законопроект о поддержке семей погибших саперов.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Отмечено, что законопроект подготовлен с целью улучшения социального обеспечения членов семей погибших при выполнении работ по разминированию рабочих и повышения уровня государственной поддержки для них.

    Поправки предусматривают оплату за счет государственного бюджета обучения детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях страны независимо от формы собственности (за исключением дополнительного образования).

    Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.

    Законопроект направлен на улучшение социального положения семей саперов и усиление государственной поддержки.

    Нормы, вступающие в силу с 15 сентября 2026 года, распространяются также на детей (до 23 лет) саперов, погибших или скончавшихся от полученных ранений до вступления закона в силу.

    Законопроект принят в третьем чтении.

    MM həlak olan minatəmizləyənlərin övladlarının təhsilhaqqının dövlət hesabına ödənilməsini qəbul edib

