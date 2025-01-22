Милли Меджлис обсудит продление моратория на проверки в сфере бизнеса еще на год

Милли Меджлис обсудит продление моратория на проведение проверок в сфере предпринимательства еще на год, до 1 января 2026 года.
Как передает Report, соответствующие поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" обсудили сегодня члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Парламентарии проголосовали за рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Напомним, что согласно действующему закону, срок приостановки проверок в сфере предпринимательства истекает 1 января 2025 года.