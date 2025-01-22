О нас

Милли Меджлис обсудит продление моратория на проверки в сфере бизнеса еще на год

Милли Меджлис обсудит продление моратория на проверки в сфере бизнеса еще на год Милли Меджлис обсудит продление моратория на проведение проверок в сфере предпринимательства еще на год, до 1 января 2026 года.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 15:03
Милли Меджлис обсудит продление моратория на проверки в сфере бизнеса еще на год

Милли Меджлис обсудит продление моратория на проведение проверок в сфере предпринимательства еще на год, до 1 января 2026 года.

Как передает Report, соответствующие поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" обсудили сегодня члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Парламентарии проголосовали за рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Напомним, что согласно действующему закону, срок приостановки проверок в сфере предпринимательства истекает 1 января 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani parliament to discuss extension of business inspection moratorium for another year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi