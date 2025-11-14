Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год
Милли Меджлис
- 14 ноября, 2025
- 17:32
Милли Меджлис Азербайджана на следующей неделе начнет обсуждение документов, включенных в Бюджетный пакет на 2026 год.
Как сообщает Report, пленарные заседания пройдут 19, 20 и 21 ноября.
В повестку дня включено в общей сложности 8 вопросов, в том числе проект государственного бюджета на 2026 год.
Последние новости
17:48
Ильхам Алиев о ракетном ударе по зданию посольства Азербайджана: подобные нападения недопустимыВнешняя политика
17:45
Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру АзербайджанаПроисшествия
17:43
Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в КиевеВнешняя политика
17:43
Фото
В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных странФинансы
17:38
Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 годаФинансы
17:37
Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизациюБизнес
17:34
Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играхПроисшествия
17:32
Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 годМилли Меджлис
17:28