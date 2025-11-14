Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год

Милли Меджлис Азербайджана на следующей неделе начнет обсуждение документов, включенных в Бюджетный пакет на 2026 год.

Как сообщает Report, пленарные заседания пройдут 19, 20 и 21 ноября.

В повестку дня включено в общей сложности 8 вопросов, в том числе проект государственного бюджета на 2026 год.