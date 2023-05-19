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Милли Меджлис может принять закон о репродуктивном здоровье в скором времени

Милли Меджлис может принять закон о репродуктивном здоровье в скором времени Одной из важных задач, стоящих перед Милли Меджлисом, является принятие в скором времени закона о репродуктивном здоровье.
Милли Меджлис
19 мая 2023 г. 11:55
Милли Меджлис может принять закон о репродуктивном здоровье в скором времени

Одной из важных задач, стоящих перед Милли Меджлисом, является принятие в скором времени закона о репродуктивном здоровье.

Как сообщает Report, об этом завотделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев сказал на конференции на тему ”Ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, этот вопрос также нашел отражение в рекомендациях Азербайджану комитета ООН об устранении всех форм дискриминации в отношении женщин: "Одной из основных причин расторжения брака также является бесплодие, однако в наше время широко распространены медицинские методы, позволяющие любому человеку стать родителем, – искусственное и экстракорпоральное оплодотворение. Законопроект о репродуктивном законодательстве разработан в этих рамках (дважды за счет гарантийного пакета обязательного медстрахования)".

Завотделом отметил, что существуют и более серьезные проблемы: "Нарушение прав репродуктивного здоровья женщин во многих семьях, принуждение членами семьи к искусственному прерыванию беременности, а порой разрыв отношений с женщиной, у которой рождаются только дети женского пола, делает необходимым юридическое урегулирование проблемы путем принятия законопроекта, богатого прогрессивными положениями. Главной особенностью данного закона является акцент на планировании семьи как дополнительного механизма решения этой проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis tezliklə “Reproduktiv sağlamlıq haqqında” qanunu qəbul edə bilər

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