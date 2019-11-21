Милли Меджлис изберет нового Омбудсмена

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На завтрашнем заседании парламентского комитета по правам человека обсудят вопрос кандидатуры уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

Как сообщает Report, на эту должность из Конституционного суда, Верховного суда и Апелляционного суда выдвинуты кандидатуры трех женщин.

Имена двух из них известны. Это - зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева и завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева.

После обсуждения вопроса на заседании парламентского комитета, его рекомендуют на пленарное заседание ММ.

Пленарное заседание ММ пройдет 25 ноября.

Напомним, что на данный момент обязанности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики исполняет 82-летняя Эльмира Сулейманова. На этой должности она с 2002 года. Срок полномочий Э.Сулеймановой в качестве Омбудсмена истек 5 марта 2017 года.