Милли Меджлис и Конгресс США планируют развивать сотрудничество
Милли Меджлис
- 10 сентября, 2025
- 12:50
Милли Меджлис Азербайджана и Конгресс США планируют различные мероприятия для развития межпарламентского сотрудничества.
Как передает Report, об этом заявил депутат Самед Сеидов на сегодняшнем заседании возглавляемого им комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
По его словам, этот шаг направлен на поддержку итогов встречи, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне между лидерами Азербайджана, США и Армении.
Сеидов подчеркнул, что вопрос будет включен в План работы комитета на осеннюю сессию 2025 года.
Последние новости
13:24
Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридорИнфраструктура
13:21
Фото
Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсовИнфраструктура
13:21
Фото
ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективностиИнфраструктура
13:21
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектовДругие страны
13:18
Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашенийМилли Меджлис
13:17
Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в БахрейнеМилли Меджлис
13:17
Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТОДругие страны
13:12
В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризыИнфраструктура
13:10