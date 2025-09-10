Милли Меджлис и Конгресс США планируют развивать сотрудничество

Милли Меджлис Азербайджана и Конгресс США планируют различные мероприятия для развития межпарламентского сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил депутат Самед Сеидов на сегодняшнем заседании возглавляемого им комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, этот шаг направлен на поддержку итогов встречи, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне между лидерами Азербайджана, США и Армении.

Сеидов подчеркнул, что вопрос будет включен в План работы комитета на осеннюю сессию 2025 года.