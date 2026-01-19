Милли Меджлис готовит поправки в правила хранения эвакуированных машин

В Азербайджане предлагается законодательно определить правила эвакуации транспортных средств на охраняемую стоянку и их хранения.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предложено внести в закон "О дорожном движении". Поправки были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предлагаемым изменениям, владелец транспортного средства сможет получить эвакуированный автомобиль обратно сразу после уплаты установленной суммы за доставку на охраняемую стоянку и его хранение. Размер платы и порядок ее взимания будут определяться уполномоченным исполнительной властью органом.

В документе также указано, что если транспортное средство было задержано незаконно либо в результате ненадлежащего хранения ему был причинен ущерб, владелец имеет право обжаловать действия в административном порядке или обратиться в суд.

Отмечается, что плата за хранение автомобиля на охраняемой стоянке будет начисляться с 00:00 часов следующего дня после доставки на стоянку.

Кроме того, в случае прекращения производства по делу об административном правонарушении либо удовлетворения жалобы на решение об административном взыскании, сумма, уплаченная за эвакуацию и хранение транспортного средства, подлежит возврату владельцу.