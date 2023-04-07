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Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана

Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана Милли Меджлис готовит ответ на заявление Меджлиса Исламского Совета Ирана (парламента Ирана), осуждающего открытие посольства Азербайджана в Израиле.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 12:14
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана

Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана.

Как сообщает Report, депутат Кямран Байрамов зачитал текст заявления членам парламента.

Документ был вынесен на голосование и принят.

В заявлении говорится, что Милли Меджлис рассматривает принятое парламентом Ирана 5 апреля заявление, осуждающее открытие посольства Азербайджана в Израиле, как попытку вмешательства во внутренние дела страны: ”Это заявление является ярким примером открытого неуважения к Азербайджану и очередной политической провокацией Ирана".

11:16

Милли Меджлис Азербайджана готовит ответ на заявление парламента Ирана, осуждающего открытие посольства Азербайджана в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Она отметила, что 5 апреля в иранском парламенте была организована предвзятая политическая акция против Азербайджана, принято заявление, основанное на ложных и сфабрикованных обвинениях: "К сожалению, Иран, который ни разу не выразил протест Армении, 30 лет удерживавшей азербайджанские земли под оккупацией, зверски разграбившей богатства нашего народа, и даже оказывал ей поддержку различными способами, сегодня озабочен открытием посольства Азербайджана в Израиле".

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