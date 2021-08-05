Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату

"Лишенному депутатской неприкосновенности Эльданизу Салимову будет выплачиваться депутатская зарплата".

"Лишенному депутатской неприкосновенности Эльданизу Салимову будет выплачиваться депутатская зарплата".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

По его словам, Э.Салимов лишился депутатской неприкосновенности, но не мандата: "Поэтому он будет получать депутатскую зарплату. Если будет вступившее в силу постановление суда, его депутатские полномочия будут прекращены и Эльданиз Салимов лишится зарплаты".

Секретарь Дисциплинарной комиссии также сказал, что в отношении Э.Салимова не применено никаких ограничений в связи с депутатскими полномочиями: "Он просто лишился депутатской неприкосновенности".

Отметим, что в статье 21 закона "О статусе депутата Милли Меджлиса" отмечается, что председатель Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 2 475 манатов. Депутат Милли Меджлиса же получает ежемесячный должностной оклад в размере 70 процентов ежемесячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса (1 732,5 манатов).

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор Кямран Алиев направил в парламент представление "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса АР Эльданиза Салимова". На заседании внеочередной сессии парламента 3 августа представление было рассмотрено, депутатская неприкосновенность Э.Салимова была аннулирована.

По решению Бинагадинского районного суда в отношении Э.Салимова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.