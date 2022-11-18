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Милли Меджлис дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении

Милли Меджлис дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении Милли Меджлис (парламент) Азербайджана дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 13:04
Милли Меджлис дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении

Парламент Азербайджана дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении.

Как сообщает Report, вопросы, связанные с этим, вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

О проектах проинформировал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Согласно законопроектам, посольство Азербайджана в Израиле будет расположено в столице страны - Тель-Авиве, посольство Албании - в Тиране, а посольство Кении - в Найроби.

На заседании также были рассмотрены законопроекты "об учреждении постоянного представительства Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Найроби“ и "Об учреждении представительского офиса Азербайджанской Республики в государстве Палестина (городе Рамаллах)".

После обсуждения проекты были вынесены на голосование и приняты.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament approves opening of embassies of Azerbaijan in Israel, Albania and Kenya
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanın İsrail, Albaniya və Keniyada səfirlik açmasına razılıq verib

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