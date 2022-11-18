Милли Меджлис дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении.

Парламент Азербайджана дал согласие на открытие посольств в Израиле, Албании и Кении.

Как сообщает Report, вопросы, связанные с этим, вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

О проектах проинформировал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Согласно законопроектам, посольство Азербайджана в Израиле будет расположено в столице страны - Тель-Авиве, посольство Албании - в Тиране, а посольство Кении - в Найроби.

На заседании также были рассмотрены законопроекты "об учреждении постоянного представительства Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Найроби“ и "Об учреждении представительского офиса Азербайджанской Республики в государстве Палестина (городе Рамаллах)".

После обсуждения проекты были вынесены на голосование и приняты.