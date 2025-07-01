Милли Меджлис: Антиазербайджанская кампания ведется почти с 600 аккаунтов

Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление о дезинформационной кампании, проводимой против Азербайджана.

Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление о дезинформационной кампании, проводимой против Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам, в продолжение своего заявления от 18 июня 2025 года, сообщает, что во время 12-дневного противостояния между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль и в последующий период, Азербайджанская Республика была преднамеренно выбрана в качестве мишени злонамеренными силами, действующими на территории соседних государств, и подверглась скоординированной дезинформационной кампании.

Несмотря на заявления, сделанные азербайджанской стороной на всех уровнях, в ходе мониторинга, проведенного Комиссией, было установлено, что группы, действующие на территории соседней и дружественной Исламской Республики Иран и за ее пределами, продолжают широкомасштабные дезинформационные кампании против безопасности и национальных интересов нашего государства, распространяя фальшивые новости и информацию о "роли Азербайджана в конфликте" на таких платформах, как Telegram, TikTok, Facebook, X и YouTube.

Было установлено, что целевой аудиторией кампании также является иранское общество, осуществляется деятельность, направленная на формирование антиазербайджанских настроений внутри страны.

После провокационных заявлений посла Ирана в Армении мы обратили внимание на усиление антиазербайджанской и подстрекательской риторики проармянских кругов и лиц в Иране, включая сети, связанные с Арменией.

В то же время было выявлено, что члены группировок азербайджанского происхождения, обосновавшиеся в Иране и действующие против Азербайджана, используют социальные медиа-платформы для призывов к гражданам нашей страны совершать различные провокации, используя манипулятивные идеи под прикрытием религии.

По подсчетам Комиссии, антиазербайджанская кампания ведется с более чем 270 профилей из Ирана, в основном на азербайджанском, русском, персидском, частично на английском, турецком и арабском языках, почти с 600 аккаунтов. Кроме того, эти группы имеют более 215 активных аккаунтов только на платформе TikTok.

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам совместно с соответствующими государственными органами внимательно следит за этой деятельностью, направленной против нашего государства, и принимает соответствующие ответные меры".