В первом чтении обсудили повышение штрафов за куплю-продажу человеческих органов

12:21

В Азербайджане повышаются штрафы за незаконную куплю-продажу человеческих органов.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был осужден проект поправки в Уголовный кодекс.

Поправкой незаконная купля-продажа органов, тканей человека, а также донорских органов будет наказываться штрафом в размере от 6 000 до 9 000 манатов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Поправка была принята в первом чтении путем голосования.