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В первом чтении обсудили повышение штрафов за куплю-продажу человеческих органов

В первом чтении обсудили повышение штрафов за куплю-продажу человеческих органов 12:21
Милли Меджлис
27 мая 2022 г. 12:46
В первом чтении обсудили повышение штрафов за куплю-продажу человеческих органов

В Азербайджане повышаются штрафы за незаконную куплю-продажу человеческих органов.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был осужден проект поправки в Уголовный кодекс.

Поправкой незаконная купля-продажа органов, тканей человека, а также донорских органов будет наказываться штрафом в размере от 6 000 до 9 000 манатов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Поправка была принята в первом чтении путем голосования.

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