При нападениях боевиков погибли более 50 сотрудников СБ Нигера

Более 50 сотрудников сил безопасности Нигера были убиты в результате двух нападений на западе страны, где действуют джихадисты.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника в службах безопасности.

По их данным, в среду на прошлой неделе колонна жандармов попала в засаду недалеко от города Абала-Филингве. В результате отдельного нападения в Бирни-Н'Конни в субботу погибли более 30 солдат.

Источники сообщили, что нападения были совершены террористами, однако не привели деталей.