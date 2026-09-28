При нападениях боевиков погибли более 50 сотрудников СБ Нигера
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 23:04
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Более 50 сотрудников сил безопасности Нигера были убиты в результате двух нападений на западе страны, где действуют джихадисты.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника в службах безопасности.
По их данным, в среду на прошлой неделе колонна жандармов попала в засаду недалеко от города Абала-Филингве. В результате отдельного нападения в Бирни-Н'Конни в субботу погибли более 30 солдат.
Источники сообщили, что нападения были совершены террористами, однако не привели деталей.
Nigerdə iki hücumda təhlükəsizlik qüvvələrinin 50-dən çox üzvü öldürülüb
More than 50 Niger security personnel killed in two attacks
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