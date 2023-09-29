Любящие Ганиру Пашаеву продолжают прибывать к мечети Гейдара и в ночные часы

Любящие депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиру Пашаеву продолжают прибывать к мечети Гейдара и в ночные часы.

Любящие депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиру Пашаеву продолжают прибывать к мечети Гейдара и в ночные часы.

Как сообщает Report , среди собравшихся есть ее коллеги, журналисты, представители общественности, друзья и знакомые. Они чтят ее память, делятся своими воспоминаниями, выражают соболезнования родным и близким покойной.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

Церемония прощания начнется в 10:00 в мечети Гейдара. Депутат будет похоронена во Второй Аллее почетного захоронения.