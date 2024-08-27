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Центр контроля за установленными на избирательных участках веб-камерами полностью готов к выборам

Центр контроля за установленными на избирательных участках веб-камерами полностью готов к выборам 12:44
Милли Меджлис
27 августа 2024 г. 13:24
Центр контроля за установленными на избирательных участках веб-камерами полностью готов к выборам

В преддверии внеочередных парламентских выборов, назначенных на 1 сентября, проведен осмотр центра контроля за веб-камерами, установленными на избирательных участках.

Как сообщает Report, осмотр провели провели председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Руководителям ведомств была предоставлена информация о завершении подготовительных работ.

На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры, что позволит избирателям и наблюдателям беспрепятственно следить за процессами голосования и подсчета голосов через сайт ЦИК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMM-ə seçkilərlə bağlı veb-kameralara texniki nəzarət mərkəzinə baxış keçirilib

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