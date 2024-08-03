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ЦИК Азербайджана подготовила памятку в преддверии парламентских выборов

ЦИК Азербайджана подготовила памятку в преддверии парламентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в преддверии назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных парламентских выборов подготовила брошюру "Памятка на день выборов".
Милли Меджлис
3 августа 2024 г. 19:36
ЦИК Азербайджана подготовила памятку в преддверии парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в преддверии назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных парламентских выборов подготовила брошюру "Памятка на день выборов".

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Проект направлен на повышение осведомленности членов участковых избирательных комиссий о процедурах в день выборов и дальнейшее совершенствование их деятельности.

В издании дается четкое, подробное и всестороннее объяснение всех процедур, включая роли и обязанности членов участковых избирательных комиссий в день выборов, открытие избирательного участка, мероприятия в часы голосования, исключительные случаи в процессе голосования, закрытие избирательного участка, подсчет голосов и определение результатов голосования с заполнением официальных протоколов.

Брошюры "Памятка на день выборов", подготовленные на основе положений Избирательного кодекса и утвержденных Центральной избирательной комиссией инструкций, разъяснений, правил и других нормативных документов, были переданы членам окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателям, а также заинтересованным субъектам выборов.

Издание также можно скачать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMSK Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar “Seçki günü üçün yaddaş” kitabçası hazırlayıb

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