ЦИК Азербайджана подготовила памятку в преддверии парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в преддверии назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных парламентских выборов подготовила брошюру "Памятка на день выборов".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в преддверии назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных парламентских выборов подготовила брошюру "Памятка на день выборов".

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Проект направлен на повышение осведомленности членов участковых избирательных комиссий о процедурах в день выборов и дальнейшее совершенствование их деятельности.

В издании дается четкое, подробное и всестороннее объяснение всех процедур, включая роли и обязанности членов участковых избирательных комиссий в день выборов, открытие избирательного участка, мероприятия в часы голосования, исключительные случаи в процессе голосования, закрытие избирательного участка, подсчет голосов и определение результатов голосования с заполнением официальных протоколов.

Брошюры "Памятка на день выборов", подготовленные на основе положений Избирательного кодекса и утвержденных Центральной избирательной комиссией инструкций, разъяснений, правил и других нормативных документов, были переданы членам окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателям, а также заинтересованным субъектам выборов.