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Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата Милли Меджлиса

Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата Милли Меджлиса Член Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата в рамках предстоящих 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Милли Меджлис
28 июля 2024 г. 20:45
Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата Милли Меджлиса

Член Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата в рамках предстоящих 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Информацию Report подтвердил сам бывший парламентарий.

Он сообщил, что добровольно снял свою кандидатуру, обратившись в Губинский избирательный округ №59.

"Я уже достиг преклонного возраста. Семья и друзья посоветовали мне отдохнуть. Я всегда рядом со своим государством, народом, и впредь готов делать все возможное для своей страны и народа", - сказал Вахид Ахмедов.

Отметим, что В.Ахмедов был депутатом Милли Меджлиса III, IV, V и VI созывов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 июня подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov deputatlığa namizədliyini geri götürüb - EKSKLÜZİV

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