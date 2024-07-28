Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата Милли Меджлиса

Член Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата в рамках предстоящих 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Член Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата в рамках предстоящих 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Информацию Report подтвердил сам бывший парламентарий.

Он сообщил, что добровольно снял свою кандидатуру, обратившись в Губинский избирательный округ №59.

"Я уже достиг преклонного возраста. Семья и друзья посоветовали мне отдохнуть. Я всегда рядом со своим государством, народом, и впредь готов делать все возможное для своей страны и народа", - сказал Вахид Ахмедов.

Отметим, что В.Ахмедов был депутатом Милли Меджлиса III, IV, V и VI созывов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 июня подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.