В Милли Меджлисе обсуждены отношения между Азербайджаном и Индонезией

Делегация во главе с заместителем председателя комитета по административным делам Палаты представителей парламента Индонезии Насрилом Бахаром находится с визитом в Азербайджане.

Делегация во главе с заместителем председателя комитета по административным делам Палаты представителей парламента Индонезии Насрилом Бахаром находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе (ММ).

Отмечается, что руководитель аппарата ММ Фарид Гаджиев, поприветствовав гостей от имени председателя Милли Меджлиса шестого созыва Сахибы Гафаровой, коснулся отношений между двумя странами и затронул перспективы дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи было подчеркнуто значение взаимных визитов председателей парламентов, а также членов рабочих групп в разные периоды развития двусторонних отношений, проведенных переговоров и регулярных встреч, выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством парламентов двух стран в международных организациях.