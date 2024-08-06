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В Милли Меджлисе обсуждены отношения между Азербайджаном и Индонезией

В Милли Меджлисе обсуждены отношения между Азербайджаном и Индонезией Делегация во главе с заместителем председателя комитета по административным делам Палаты представителей парламента Индонезии Насрилом Бахаром находится с визитом в Азербайджане.
Милли Меджлис
6 августа 2024 г. 16:12
В Милли Меджлисе обсуждены отношения между Азербайджаном и Индонезией

Делегация во главе с заместителем председателя комитета по административным делам Палаты представителей парламента Индонезии Насрилом Бахаром находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе (ММ).

Отмечается, что руководитель аппарата ММ Фарид Гаджиев, поприветствовав гостей от имени председателя Милли Меджлиса шестого созыва Сахибы Гафаровой, коснулся отношений между двумя странами и затронул перспективы дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи было подчеркнуто значение взаимных визитов председателей парламентов, а также членов рабочих групп в разные периоды развития двусторонних отношений, проведенных переговоров и регулярных встреч, выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством парламентов двух стран в международных организациях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisdə Azərbaycan-İndoneziya əlaqələri müzakirə olunub

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