Мазахир Панахов: Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к выборам

Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к предстоящим выборам в Милли Меджлис.

Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к предстоящим выборам в Милли Меджлис.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель Центризберкома Мазахир Панахов.

По его словам, при подготовке к выборам особое внимание уделялось обеспечению безопасности и строгому соблюдению требований законодательства.

"Все административные здания, выделенные для избирательных участков, отвечают требованиям. Это касается и избирательных участков на освобожденных территориях", - сказал он.