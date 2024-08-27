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Мазахир Панахов: Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к выборам

Мазахир Панахов: Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к выборам Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к предстоящим выборам в Милли Меджлис.
Милли Меджлис
27 августа 2024 г. 13:20
Мазахир Панахов: Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к выборам

Международные организации не выразили претензий касательно уровня подготовки к предстоящим выборам в Милли Меджлис.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель Центризберкома Мазахир Панахов.

По его словам, при подготовке к выборам особое внимание уделялось обеспечению безопасности и строгому соблюдению требований законодательства.

"Все административные здания, выделенные для избирательных участков, отвечают требованиям. Это касается и избирательных участков на освобожденных территориях", - сказал он.

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Версия на английском языке No int’l orgs voiced concerns regarding election preparations in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Beynəlxalq qurumların seçkilərə hazırlıqla bağlı heç bir iradı olmayıb

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