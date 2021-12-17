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Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа во втором чтении

Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа во втором чтении 11:00 В онлайн-формате проходит совместное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека.
Милли Меджлис
17 декабря 2021 г. 11:15
Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа во втором чтении
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В онлайн-формате проходит совместное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека.

Как сообщает Report, новый законопроект "О медиа" обсуждается на заседании во втором чтении.

В заседании принимают участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, другие представители агентства, руководители медиа-органов, депутаты и журналисты.

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Версия на английском языке Parliamentary committees discussing draft law on media in second reading 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələri "Media haqqında" yeni qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirə edir

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