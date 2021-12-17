Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа во втором чтении

11:00 В онлайн-формате проходит совместное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека.

В онлайн-формате проходит совместное заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека.

Как сообщает Report, новый законопроект "О медиа" обсуждается на заседании во втором чтении.

В заседании принимают участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, другие представители агентства, руководители медиа-органов, депутаты и журналисты.