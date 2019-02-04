Комитет Милли Меджлиса утвердил соглашение по Каспию

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, о вопросах повестки рассказал первый вице-спикер, председатель комитета Зияфет Аскеров.

Он напомнил, что в августе 2018 года между прикаспийскими странами была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, имеющая большое историческое значение. Он отметил, что законопроекты, связанные с соглашениями по Каспию, отвечают национальным интересам Азербайджана.

Также З.Аскеров представил в первом чтении законопроекты о поправках в законы о "Воинском звании и военной службе", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы", Кодекс исполнения наказаний и Кодекс административных проступков. По его словам, изменения носят характер редактуры.

Депутаты обменялись мнениями о предложенных поправках.