Комиссия по топонимии ММ одобрила переименование трех сел Губинского района

    Милли Меджлис
    • 11 марта, 2026
    • 13:33
    Комиссия по топонимии Милли Меджлиса сочла целесообразным переименование трех сел Губинского района.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

    Председатель комиссии Иса Габиббейли заявил, что комиссия восстановила более 40 топонимических названий, которые в разное время были искусственно изменены и сфальсифицированы.

    Было подчеркнуто, что новые названия отвечают национальным и государственным интересам Азербайджана и способствуют сохранению и восстановлению исторических и национальных топонимов.

    Согласно информации, предложение о переименовании сел Губинского района поступило от Исполнительной власти района.

    Село Владимировка предлагается переименовать в Эльбир, Алексеевка - в Чинарлы, а Тимирязев - в Бахрали.

    По итогам обсуждений переименование населенных пунктов признано целесообразным.

    Иса Габиббейли Комиссия по топонимии Переименование губинских сел
