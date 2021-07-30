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Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ

Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ Министерство внутренних дел уже подтвердило, что 29 июля в Хачмазском районе депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов избил и причинил увечья сотруднику полиции Хачмазского районного отдела регистрации и удостоверения личности Мирзоеву Зауру Джаваншир оглу
Милли Меджлис
30 июля 2021 г. 12:00
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
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Министерство внутренних дел уже подтвердило, что 29 июля в Хачмазском районе депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов избил и причинил увечья сотруднику полиции Хачмазского районного отдела регистрации и удостоверения личности Мирзоеву Зауру Джаваншир оглу. Это означает, что допущено правонарушение.

Об этом Report сообщил заместитель председателя дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, вопрос в связи с правонарушением, совершенным депутатом Эльданизом Салимовым, будет включен в повестку дисциплинарной комиссии: "Как вы знаете, в настоящее время депутаты на каникулах. Полагаю, после возвращения депутатов с каникул вопрос будет доложен руководству парламента. Затем в сентябре вопрос депутата Эльданиза Салимова будет вынесен на обсуждение в дисциплинарной комиссии.

Отмечу также, что тут допущено несколько правонарушений - нарушение правил карантина, применение депутатом силы в отношении полицейского, выполняющего служебные обязанности, и злоупотребление полномочиями. Поэтому вопрос обязательно будет обсужден в дисциплинарной комиссии".

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