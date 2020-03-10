Избран новый спикер Милли Меджлиса

Председателем Милли Меджлиса избрана Сахиба Гафарова, кандидатура которой была выдвинута партией "Ени Азербайджан".

Как сообщает Report, решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.

Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии "Ени Азербайджан".

По результатам голосования, С.Гафарова получила поддержку 116 парламентариев.

С.Гафарова окончила с отличием Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы и Азербайджанский университет языков (филология английского языка).

С 1981-го года и по сей день работает в Бакинском славянском университете. В 2000-2004 годы работала на должности декана факультета западноевропейских языков и завкафедрой английской филологии в Западном университете. Была проректором по международным связям Бакинского славянского университета.

Сахиба Гафарова является экспертом по теории литературы, современной русской и американской литературе. Является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий. Занимается гендерными проблемами в филологии.

Является азербайджанским ученым, доктором филологических наук, профессор.