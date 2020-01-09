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Из телеканалов лишь İTV предоставит кандидатам в депутаты платный эфир

Из телеканалов лишь İTV предоставит кандидатам в депутаты платный эфир

Обнародован список СМИ, подключившихся к платной предвыборной агитации кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, из телеканалов в списке только Общественное телевидение (İTV).  

Для проведения платной предвыборной агитации минимальная стоимость 1 секунды выступления получивших регистрацию кандидатов и их полномочных представителей на İTV составляет 22 маната, а максимальная стоимость 1 секунды эфирного времени - 65 манатов. 

На Общественном радио минимальная стоимость 1 секунды выступления составляет 7 манатов, а максимальная цена эфирного времени - 25 манатов за секунду. 

Цена эфирного времени меняется в зависимости от дней недели и времени.  

Отметим, что предвыборная платная агитационная кампания предстоящих 9 февраля внеочередных парламентских выборов начнется 17 января и завершится в 08:00 часов 8 февраля.  

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