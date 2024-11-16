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Иранский депутат заявил о потенциале развития отношений с Азербайджаном

Иранский депутат заявил о потенциале развития отношений с Азербайджаном Зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Иран Зияфет Аскеров встретился с делегацией во главе с депутатом парламента Ирана Мохаммадом Джавадом Аскери, находящейся с визитом
Милли Меджлис
16 ноября 2024 г. 19:49
Иранский депутат заявил о потенциале развития отношений с Азербайджаном

Зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Иран Зияфет Аскеров встретился с делегацией во главе с депутатом парламента Ирана Мохаммадом Джавадом Аскери, находящейся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Report, вице-спикер Зияфет Аскеров, приветствуя гостей, отметил развитие дружественных отношений между двумя странами. Он сообщил, что в сентябре текущего года в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, сформирован Милли Меджлис VII созыва, создана рабочая группа по межпарламентским связям с Ираном. Он отметил, что наши страны сотрудничают в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Зампредседателя Милли Меджлиса обратил внимание, что в настоящее время в Баку на высоком уровне проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). С удовлетворением отметил, что в рамках COP29 начала работу Парламентская встреча, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана, а иранская парламентская делегация принимает участие в этом важном мероприятии. Он рассказал об особом внимании, уделяемом на встрече вопросам охраны окружающей среды и устранения последствий изменения климата, а также о возможном вкладе парламентов в этом направлении.

Глава делегации Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Джавад Аскери выразил благодарность за теплый прием. Он заявил, что Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах, отметил наличие потенциала для дальнейшего расширения связей и рассказал о роли парламентов в укреплении двусторонних отношений.

Мохаммад Джавад Аскери поздравил с высоким уровнем организации COP29 и Парламентской встречи в рамках COP29 в Азербайджане. Он подчеркнул важное глобальное значение этого мероприятия, посвященного решению экологических проблем. Была отмечена важность совместных усилий государств и парламентов для защиты от негативного воздействия изменения климата и устранения его последствий.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran İslam Şurası Məclisinin deputatı: Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsi üçün potensial imkanlar var

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