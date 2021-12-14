Иностранцы, приезжающие в Азербайджан в качестве туристов, получат туристическую визу

13:06

В тех случаях, когда для посещения Азербайджана требуется виза, иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в качестве туристов, получат туристическую визу.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О туризме".

Срок пребывания в стране по туристической визе устанавливается до 30 (тридцати) дней.

Для оформления туристической визы необходим документ, подтверждающий, что поездка была совершена в туристических целях (туристический ваучер или туристическая путевка, или пассажирский билет и документ, подтверждающий бронирование места), и документы, указанные в статье 36 Миграционного кодекса.

Туристы, прибывающие в Азербайджан, могут получить электронную визу через систему “ASAN Viza”.

Для получения электронной визы иностранцы или лица без гражданства должны ввести в систему информацию, предусмотренную в форме электронного обращения, размещенного в системе “ASAN Viza”, и после получения соответствующего подтверждения о принятии заявления оплатить государственную пошлину в электронном виде в размере, установленном законом “О государственной пошлине”.

Заявление о выдаче разовой или многоразовой электронной визы рассматривается не позднее 3 (трех) рабочих дней, при обращении за получением разовой электронной визы в ускоренном порядке - не позднее 3 (трех) часов, при обращении за получением разовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджанской Республики - в режиме реального времени, при отсутствии оснований для отказа виза выдается в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. В случае отказа в выдаче визы информация об этом отправляется на электронный адрес заявителя.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.