Председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли попрощался с парламентом и уже вынес свои вещи из кабинета в Милли Меджлисе, сообщает Report.

Отметим, что на вчерашнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение кандидатов от Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Баширова Равана и Азизхана Азизова в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля. На заседании результаты голосования по 27-ми участкам округа, где лидировал Х.Раджабли, признали недействительными, результаты Лянкяранского сельского избирательного округа №74 были аннулированы.

Хады Раджабли 1947 г.р. впервые стал депутатом 11-го созыва Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1985 году. В 1990 году срок его полномочий завершился. В очередной раз в парламент (уже в Милли Меджлис) он был избран в 1995 году. С тех пор и до выборов 9 февраля переизбирался депутатом.